Армяне отбили участника СВО в драке с земляками под Москвой. Друг военного не заступился за него

В Чехове армяне отбили в драке с земляками бойца СВО, друг за него не заступился

В подмосковном городе Чехов уроженцы Армении отбили в драке с земляками участника специальной военной операции (СВО). Известно, что он прибыл в Московскую область в отпуск для лечения после ранения.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января между посетителями кафе «Вояж».

Друг пострадавшего военнослужащего за него не заступился

38-летний директор кафе Рудик рассказал, что конфликт в зале вспыхнул мгновенно, «секунд за 40». По его словам, двое армян «толкали» мужчину в гражданском. При этом все участники потасовки находились в нетрезвом состоянии.

Директор сообщил, что боец СВО отдыхал в кафе с другом, однако когда завязалась драка, тот за него не заступился, а только кричал, что «он из ФСБ». В результате в потасовку был вынужден вмешаться Рудик и другие сотрудники заведения.

За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне, как директору заведения, нет разницы, армянин, или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский — один Рудик владелец кафе «Вояж»

Рудик пояснил, что они оградили военнослужащего и отвели его к гардеробной, а нападавших — выгнали из помещения и проследили, чтобы те сели в автомобили и уехали. «Травм никто не получил, и все спокойно разъехались», — заключил Рудик.

В сети также распространилась другая версия произошедшего

Общественная организация «Русская община» распространила в сети иные сведения о случившемся. Так, ее представители утверждали, что на бойца СВО напали примерно 12–15 человек. Кроме того, по их словам, именно его участие в боевых действиях и стало причиной конфликта.

Позднее также появилась информация о том, что военнослужащий получил травмы в результате драки и находится на лечении. Подробностей о диагнозе и тяжести повреждений в организации не предоставили. Спустя десять дней после конфликта «Русская община» опубликовала видеоотчет о том, как навестила бойца СВО дома. На кадрах мужчина сообщил, что чувствует себя лучше, и поблагодарил за помощь волонтеров.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь утверждал, что группа мужчин избивала раненного на СВО бойца с криком «вас там не добили, мы тут добивать будем». «Там и побои, и дискредитация СВО видны невооруженным глазом», — отмечал он

Потасовка с участием бойца СВО в подмосковном кафе попала на видео

Очевидцы конфликта в заведении сняли происходившее на видео. На распространившихся в сети кадрах, в частности, видно, как сотрудники кафе останавливают драку. Рудик подчеркнул, что на камерах запечатлен весь конфликт и информация о нем в сети, по его словам, сильно преувеличена.

Так, директор кафе вместе с другим работником заведения встали между собственными земляками и бойцом СВО. Мужчинам пришлось успокаивать всех участников драки, в том числе самого военнослужащего, который активно рвался в бой.

По словам Рудика, в момент конфликта он еще не был в курсе, что пострадавший — боец СВО, об этом директор кафе узнал лишь спустя несколько дней из новостей. Он подчеркнул, что никто из сотрудников заведения также не слышал, чтобы кто-то из присутствующих кричал что-либо об СВО и угрожал военному.

Дракой в Подмосковье заинтересовались следователи

Представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий доложила, что следователи заинтересовались случившимся в подмосковном кафе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта. Правоохранители изъяли для изучения записи видеокамер, установленных в кафе.