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09:38, 30 января 2024Россия

Под Москвой армяне отбили в кафе в драке у земляков участника СВО

Регнум: в Чехове армяне отбили в кафе в драке у земляков участника спецоперации
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Регнум

В подмосковном Чехове армяне отбили в кафе «Вояж» в драке у земляков участника специальной военной операции (СВО), который вернулся в отпуск для лечения из-за ранения. Об этом стало известно агентству «Регнум».

Как утверждает издание, конфликт произошел в ночь с 13 на 14 января. На распространившихся в сети кадрах пользователи могли заметить, что за российского бойца вступились армяне.

Один из защитников, директор заведения, поведал «Регнуму», что в тот день для него не было разницы, чьи интересы отстаивать. По его мнению, виноват был тот, кто пытался избить толпой.

«Увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Мы с работниками подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. Боец СВО был с другом, но его друг за него не заступился, а только кричал, что он из ФСБ», — поделился с агентством участник событий.

Он отметил, что в момент конфликта не подозревал, что пострадавший — военнослужащий. Кроме того, мужчина подчеркнул, что никто не оскорблял и не бросал угроз в адрес россиянина.

Владелец кафе передал следователям записи с камер видеонаблюдения. На них, как он заверяет, было видно, как сотрудники кафе останавливают потасовку. Директор кафе вместе со своим другом встает между земляками и бойцом СВО. Мужчинам пришлось успокаивать всех участников конфликта, в том числе военного, который рвался в бой.

Ранее сообщалось, что в Москве стоматолог избил участника спецоперации. Причиной этого стала ссора на парковке с женой ветерана.

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      Анна Щербакова
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