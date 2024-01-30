В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Вандал потребовал предоставить доказательства блокады города

Житель Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

В столице Армении житель города устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Уроженец Еревана опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.

Осквернение произошло в дни 80-летия полного снятия блокады Ленинграда от нацистских войск. Свои действия вандал зафиксировал на видео и опубликовал запись в соцсетях.

Злоумышленник не стал скрываться. Он представился как Самвел Ширинян. Комментария от правоохранительных органов Армении пока не последовало.

Вандал потребовал предоставить доказательства блокады Ленинграда

Мужчина объяснил, что своим поступком он выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой. Он заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Ранее дипломат, касаясь в ходе брифинга утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были.

Москва неоднократно указывала на важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах и обеспечения прав и безопасности этих жителей. Захарова отмечала, что российская сторона предлагала всемерно посодействовать этому, в том числе задействуя миротворцев.

Баку и Ереван не соглашаются в определении термина «этническая чистка»

Ранее власти Армении заявили о проведении этнических чисток в Нагорном Карабахе. В частности, посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян обвинил в причастности к этому преступлению президента Франции Эммануэля Макрона, американского лидера Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, а также главу Евросовета Шарля Мишеля и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он прикрепил к записи в соцсети фото из аэропорта, на котором видно множество людей, и следом отметив в посте перечисленных западных политиков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе спрогнозировал отъезд всех соотечественников из Карабаха. Он также назвал исход армян из региона актом этнической чистки.

В Баку ответили, что заявления Еревана об этнических чистках со стороны Азербайджана категорически неприемлемы. Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев отметил, что Баку устанавливает разные каналы для коммуникации с армянским населением Нагорного Карабаха для решения гуманитарных проблем.

Весной 2022 года Пашинян на переговорах с Алиевым фактически признал Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Позже президент России Владимир Путин заявил, что Армения тем самым изменила статус региона, и в такой ситуации конфликт между Баку и Нагорно-Карабахской республикой становится внутренним делом Азербайджана.