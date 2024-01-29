В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

Житель Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда

В столице Армении житель города устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уроженец Еревана опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он заснял на видео и опубликовал запись в соцсети. На ролике мужчина, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, высказал недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее она предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что этнические чистки в Карабахе были.

В ответ Ширинян заявил, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда».

Ранее в городе Камышин Волгоградской области неизвестные осквернили братскую могилу участников Сталинградской битвы. Они сожгли возложенные к памятнику цветы и испортили фасад Вечного огня.