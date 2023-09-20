Армения обвинила западных политиков в причастности к этническим чисткам

МИД Армении: Байден, Макрон и Блинкен причастны к этническим чисткам в Карабахе

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Армении Эдмон Марукян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона, американского лидера Джо Байдена, госсекретаря США Энтони Блинкена, а также главу Евросовета Шарля Мишеля и главу европейской дипломатии Жозепа Борреля в причастности к этническим чисткам в Нагорном Карабахе. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Это аэропорт Степанакерта, куда собирается население сел Нагорного Карабаха в результате военной этнической чистки, проводимой Азербайджаном. Это вы терпите», — написал Марукян, прикрепив к записи фото из аэропорта, на котором видно множество людей, и следом отметив в посте перечисленных западных политиков.

Ранее заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что армяне могут проживать на территории Нагорного Карабаха под контролем Азербайджана, но для этого нужен диалог между Ереваном и Баку.

Администрация президента Азербайджана сообщила, что представители Баку и армяне Карабаха проведут встречу по вопросу объединения. Ее планируется провести 21 сентября в азербайджанском городе Евлахе.