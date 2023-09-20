Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

Помощник Алиева: слова Еревана об этнических чистках в Карабахе неприемлемы

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Заявления Еревана об этнических чистках в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана неприемлемы. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян обвинил западных лидеров в причастности к этническим чисткам в Нагорном Карабахе.

«Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы», — заявил Гаджиев. Он отметил, что Баку устанавливает разные каналы для коммуникации с армянским населением Нагорного Карабаха для решения гуманитарных проблем.

Ранее Гаджиев заявил, что Баку считает ненужным заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу Нагорного Карабаха. Он заявил, что если такое заседание будет созвано, то оно не будет эффективным или полезным.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в домашнем насилии

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

    Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для выпускников вузов

    Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

    Песков высказался о переговорах по Украине с использованием слова «никогда»

    Один китайский автомобиль обошел Lada Granta

    Российские силовики на вертолетах прилетели к захваченной ЧОПом компании

    Украинский посол ответил сравнившему его страну с утопающим президенту Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости