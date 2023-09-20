В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

Помощник Алиева: слова Еревана об этнических чистках в Карабахе неприемлемы

Заявления Еревана об этнических чистках в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана неприемлемы. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян обвинил западных лидеров в причастности к этническим чисткам в Нагорном Карабахе.

«Утверждения Армении о якобы этнических чистках армян Карабаха со стороны Азербайджана категорически неприемлемы», — заявил Гаджиев. Он отметил, что Баку устанавливает разные каналы для коммуникации с армянским населением Нагорного Карабаха для решения гуманитарных проблем.

Ранее Гаджиев заявил, что Баку считает ненужным заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу Нагорного Карабаха. Он заявил, что если такое заседание будет созвано, то оно не будет эффективным или полезным.