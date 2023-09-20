Азербайджан счел ненужным заседание СБ ООН по Карабаху

Помощник президента Азербайджана Гаджиев: заседание СБ ООН по Карабаху не нужно

Баку считает ненужным заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по вопросу Нагорного Карабаха. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

Он заявил, что если такое заседание будет созвано, то оно не будет эффективным или полезным. Гаджиев отметил, что из-за этого ситуация в Карабахе может даже ухудшиться.

В связи с этим необходимости в проведении заседания Совета Безопасности ООН нет, добавил помощник президента.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить должное обращение с армянами Нагорного Карабаха и и их безопасность. Он отметил, что права человека и безопасность должны быть обеспечены.

20 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном. Представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.