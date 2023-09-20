Глава Евросовета призвал Алиева обеспечить достойное обращение с армянами

Глава Евросовета призвал Алиева обеспечить должное обращение с армянами Карабаха

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в своем аккаунте в X (бывший Твиттер), что призвал во время телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева обеспечить должное обращение и безопасность для армян Нагорного Карабаха.

«Сегодня утром призвал президента Алиева по телефону обеспечить полное прекращение огня и безопасное, достойное отношение со стороны Азербайджана к карабахским армянам. Их права человека и безопасность должны быть обеспечены», — заявил Мишель.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о приостановке операции в Нагорном Карабахе. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приняли решение прекратить огонь и подписать капитуляцию перед Азербайджаном. Представители Азербайджана и армяне Карабаха договорились о проведении встречи по вопросам реинтеграции 21 сентября в азербайджанском Евлахе.

В мае премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении.