Загадочное появление в смартфоне парня одного фото озадачило пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал необычную фотографию, которую нашел в галерее своего смартфона. Ее загадочное появление озадачило многих комментаторов.

«Случайно нашел эту фотографию в своем телефоне. Это не я», — написал парень. К посту он также прикрепил фотографию мужчины, сделанную со вспышкой в темном помещении.

В комментариях под публикацией некоторые предположили, что сном мог быть сделан, когда незнакомец пытался разблокировать телефон, оставленный без присмотра. По их словам, такой функцией обладают многие устройства. «Многие люди, находя незнакомый телефон, фотографируются на него в шутку. Я часто видел подобное», — высказались они.

Другие комментаторы сочли увиденное необычным. «Вы хоть примерно понимаете, кто это мог быть? Если нет, то это действительно очень странно», «Если это фото сделано в твоем доме, то это жуть!», «Похоже на фото, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта», — написали пользователи

Ранее другой мужчина опубликовал на Reddit свой рентгеновский снимок и заставил пользователей сети задуматься. Комментаторы увидели в верхней челюсти мужчины пятно, напоминающее человеческое лицо. Кто-то из них назвал его призраком, некоторые же усмотрели в нем известных личностей.