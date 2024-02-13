Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:19, 13 февраля 2024Мир

В США заявили о желании Европы мирно сосуществовать с Россией

Экс-разведчик Риттер заявил о желании европейцев мирно сосуществовать с Россией

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что рано или поздно Европа избавится от влияния США. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер заявил, что Европа попытается установить хорошие отношения с Москвой. «Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией», — спрогнозировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это то, что называется дипломатией». Карлсон заявил, что Путин хочет окончить конфликт на Украине и готов к компромиссу

      В США заявили о желании Европы мирно сосуществовать с Россией

      В США заявили о намерении бороться с Россией до последней украинской капли крови

      Иммунолог высказался о вероятности новой эпидемии в мире

      Жалующейся на болезненный секс девушке дали необычный совет

      Кандидат в президенты США Хейли осудила позицию Трампа по НАТО

      Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

      Стало известно о нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ

      Байден призвал к реформам в Палестине

      Стало известно о планах Зеленского посетить Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше