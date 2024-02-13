В США заявили о желании Европы мирно сосуществовать с Россией

Экс-разведчик Риттер заявил о желании европейцев мирно сосуществовать с Россией

Отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что рано или поздно Европа избавится от влияния США. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер заявил, что Европа попытается установить хорошие отношения с Москвой. «Мне кажется, что в дальнейшем европейцы решат, что необходимо создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая позволит им мирно сосуществовать с Россией», — спрогнозировал он.