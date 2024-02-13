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06:23, 13 февраля 2024Россия

Около 70 военных ВСУ сдались в плен в феврале

ТАСС: около 70 военных ВСУ сдались в феврале в плен через радиоволну «Волга»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Почти 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала февраля воспользовались радиоволной «Волга», чтобы сдаться в плен российским солдатам. Об это передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Специальные радиоволны 49.200, 449.200, 149.200, 149.200, на которые можно выйти с любой цифровой рации, используют украинские военные для того, чтобы заявить о своем желании сдаться российским солдатам. Для этого им нужно вызвать «Волгу» на одной из частот, этот проект действует с лета 2023 года.

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«За неделю при помощи волны "Волга" сдалось 36 человек, а всего с начала февраля — 66 человек», — сообщил информатор.

В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие военные ВСУ осознают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону и поэтому сами сдаются в плен. В октябре он отмечал, что захваченные бойцы ВСУ рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

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      Марина Совина
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