Поляки начали блокировать еще один КПП на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские фермеры начали блокировать КПП Корчова — Краковец

Польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускной пункт (КПП) Корчова — Краковец. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram.

«По информации польских коллег, пикетчики планируют на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину», — говорится в сообщении службы.

При этом поляки обещают не блокировать движение пассажирского транспорта.

Ранее фермеры заблокировали ряд контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Варшава согласовала акцию протеста, она продлится в течение одного месяца — до 9 марта.