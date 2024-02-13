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16:18, 13 февраля 2024Бывший СССР

Поляки начали блокировать еще один КПП на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские фермеры начали блокировать КПП Корчова — Краковец
СюжетПротесты на Украине

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польские фермеры начали блокировать контрольно-пропускной пункт (КПП) Корчова — Краковец. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram.

«По информации польских коллег, пикетчики планируют на один час заблокировать движение грузовиков, следующих на Украину», — говорится в сообщении службы.

При этом поляки обещают не блокировать движение пассажирского транспорта.

Ранее фермеры заблокировали ряд контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Варшава согласовала акцию протеста, она продлится в течение одного месяца — до 9 марта.

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      Алевтина Запольская
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