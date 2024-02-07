Польские фермеры на месяц заблокируют КПП на границе с Украиной

Таможенная служба Украины: польские фермеры заблокируют приграничные КПП

Польские фермеры из профсоюза «Солидарность» 9 февраля заблокируют контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Об этом сообщали таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

«Местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска Дорохуск — Ягодин должно начаться в 11:00 (12:00 по московскому времени) 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что Варшава согласовала акцию протеста, она продлится в течение одного месяца — до 9 марта.

2 февраля «Солидарность» сообщила о намерении польских аграриев заблокировать границу. В организации заявили, что они выступают против импорта дешевых продуктов с Украины.