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17:04, 7 февраля 2024Бывший СССР

Польские фермеры на месяц заблокируют КПП на границе с Украиной

Таможенная служба Украины: польские фермеры заблокируют приграничные КПП
СюжетПротесты на Украине

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Польские фермеры из профсоюза «Солидарность» 9 февраля заблокируют контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Об этом сообщали таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

«Местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска Дорохуск — Ягодин должно начаться в 11:00 (12:00 по московскому времени) 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что Варшава согласовала акцию протеста, она продлится в течение одного месяца — до 9 марта.

2 февраля «Солидарность» сообщила о намерении польских аграриев заблокировать границу. В организации заявили, что они выступают против импорта дешевых продуктов с Украины.

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      Глеб Палехов
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