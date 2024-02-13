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23:07, 13 февраля 2024Силовые структуры

В российском городе девочка умерла после лечения зубов под наркозом

В Твери умерла девочка, не выйдя из наркоза после лечения зубов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Твери умерла девочка, которая не вышла из наркоза после стоматологических процедур. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Уточняется, что лечение зубов проводилось в понедельник, 12 февраля. По окончании процедур ребенок 2020 года рождения не вышел из наркоза. Девочку доставили в больницу, однако она скончалась, не приходя в сознание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

В декабре 2021 года шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике в Петербурге. Сообщалось, что ребенок был гиперактивным и боялся лечить зубы, поэтому медики приняли решение дать ему общий наркоз. Перед процедурой мальчика обследовали, и врачи не выявили отклонений.

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      Марина Совина
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