Появилось видео взрыва частного самолета на трассе в США

Авиакатастрофа джета Bombardier Challenger на трассе в США попала на видео

Взрыв бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автомобильной трассе в штате Флорида, США, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал портал BNO News в соцсети X (бывшая Twitter).

На кадрах видно, как частный самолет пикирует на шоссе, задевает машины и вспыхивает. Уточняется, что авиакатастрофа произошла 10 февраля, но кадры случившегося появились только сейчас.

Двухдвигательный джет потерпел крушение возле города Неаполь. Во время полета у лайнера возникла проблема с двигателем, он попытался сесть на оживленную трассу, но столкнулся с двумя автомобилями и взорвался вскоре после приземления. Известно, что на борту находились пять человек: трех пассажиров госпитализировали, а двух пилотов спасти не удалось.

Также сообщалось, что в пострадавших машинах было четыре человека. Один из них получил серьезные травмы, остальные остались целы.