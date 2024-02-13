Появилось видео взрыва частного самолета на трассе в США
Взрыв бизнес-джета Bombardier Challenger 600 на автомобильной трассе в штате Флорида, США, попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал портал BNO News в соцсети X (бывшая Twitter).
На кадрах видно, как частный самолет пикирует на шоссе, задевает машины и вспыхивает. Уточняется, что авиакатастрофа произошла 10 февраля, но кадры случившегося появились только сейчас.
Двухдвигательный джет потерпел крушение возле города Неаполь. Во время полета у лайнера возникла проблема с двигателем, он попытался сесть на оживленную трассу, но столкнулся с двумя автомобилями и взорвался вскоре после приземления. Известно, что на борту находились пять человек: трех пассажиров госпитализировали, а двух пилотов спасти не удалось.
Также сообщалось, что в пострадавших машинах было четыре человека. Один из них получил серьезные травмы, остальные остались целы.