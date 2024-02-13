Премьер Украины раскрыл план использования помощи от США

Шмыгаль: 60 миллиардов долларов от США пойдут на оружие и бюджетную поддержку

Помощь Украине от США в размере 60 миллиардов долларов пойдет на обеспечение армии вооружением и бюджетную поддержку. Планы использования поддержки раскрыл премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, 50 миллиардов долларов Киев направит на оборону. «Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов», — сообщил глава правительства,

«Остальная часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, что поможет Украине оставаться экономически устойчивой», — написал Шмыгаль.

Ранее проект помощи Киеву и Израилю без мер по границе прошел окончательное процедурное голосование. Он будет рассмотрен в Сенате Конгресса США на текущей неделе в среду.