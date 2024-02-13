В США проект о помощи Украине без мер по границе прошел процедурное голосование

Проект помощи США Украине и Израилю без границы прошел процедурное голосование

Проект помощи Украине и Израилю без мер по границе прошел окончательное процедурное голосование и будет рассмотрен в Сенате Конгресса США, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В пользу инициативы высказались 66 законодателей, 33 были против. Рассмотрение документа ожидается на текущей неделе в среду.

Законопроект предполагает выделение финансирования Украине на сумму около 60 миллиардов долларов, для Израиля предусмотрено порядка 14 миллиардов. Вопрос о границе США при этом не ставится.

10 февраля Сенат поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95,3 миллиарда долларов. На повестку вынесли лишь вопрос о выделении средств другим государствам без ассигнований для охраны границы США.

11 февраля законопроект был одобрен американскими законодателями на предварительном процедурном голосовании. Даже если Сенат поддержит норму, ее предстоит рассмотреть Палате представителей.

