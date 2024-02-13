Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 13 февраля 2024Бывший СССР

Президента Грузии обвинили в создании радикальной оппозиции

Президента Грузии Зурабишвили обвинили в создании радикальной оппозиции

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а к тому, чтобы стать руководителем штаба «радикальной оппозиции», считает депутат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бека Давитулиани, его слова передает издание Sputnik Грузия.

Политик полагает, что у Зурабишвили была возможность достижения целей евроинтеграции, но она, по его мнению, сделала все возможное, чтобы помешать этому процессу. Давитулиани также добавил, что президент планирует дискредитировать институт президентских выборов, созданием радикальной оппозиционной платформы.

«Они знают это и обманывают своих избирателей, когда им говорят, что власть меняется после выборов. Их единственная цель — дискредитировать выборы и сразу после завершения начать кричать, как будто выборы были сфальсифицированы», — заявил Давитулиани.

Ранее президента Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковали за отсутствие поздравлений Ильхаму Алиеву в связи с победой на президентских выборах в Азербайджане.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Россиянам развеяли мифы о считающихся полезными завтраках

      В Кремле прокомментировали объявление в розыск премьера Эстонии

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

      В Кремле ответили на вопрос о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

      Доходы бюджета России от маркировки табака оценили

      В КНДР испытали аналог HIMARS

      Стало известно о разговоре Путина и Карлсона после интервью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше