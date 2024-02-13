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16:11, 13 февраля 2024Россия

Названа причина смерти командовавшего 9-й ротой в Афганистане генерал-полковника

РИА Новости: герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин умер от онкологии
Валерий Востротин

Валерий Востротин. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане, скончался от онкологического заболевания. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Ранее стало известно, что генерал Востротин умер на 72-м году жизни. Сообщалось, что последние два года он тяжело болел и не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».

За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротин удостоен звания Героя СССР.

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      Владислав Толстиков
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