Названа причина смерти командовавшего 9-й ротой в Афганистане генерал-полковника

РИА Новости: герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин умер от онкологии

Генерал-полковник Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане, скончался от онкологического заболевания. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

Ранее стало известно, что генерал Востротин умер на 72-м году жизни. Сообщалось, что последние два года он тяжело болел и не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».

За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротин удостоен звания Героя СССР.