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12:48, 13 февраля 2024Россия

Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник

«Ъ»: умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник Востротин

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На 72-м году жизни умер герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Об этом сообщили «Коммерсанту» в общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

По информации «Ъ», Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».

Востротин последние два года тяжело болел. Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротин удостоился звания героя СССР.

Ранее сообщалось, что российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), прославившийся после выхода картины «9 рота», задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей.

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      Анна Щербакова
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