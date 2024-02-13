«Ъ»: умер командовавший 9-й ротой в Афганистане генерал-полковник Востротин

На 72-м году жизни умер герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Об этом сообщили «Коммерсанту» в общероссийской организации военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

По информации «Ъ», Востротин командовал 9-й парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка в Афганистане. Режиссер Федор Бондарчук ориентировался на биографию генерала во время съемок фильма «9 рота».

Востротин последние два года тяжело болел. Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

За выполнение боевых задач в Афганистане в 1989 году Востротин удостоился звания героя СССР.

Ранее сообщалось, что российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов), прославившийся после выхода картины «9 рота», задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей.