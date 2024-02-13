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06:30, 13 февраля 2024Россия

В Госдуме рассказали о разработке программ помощи для участников СВО

Депутат Бессараб рассказала о разработке программ помощи для участников СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России разрабатываются программы психологической помощи для участников специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Для участников СВО по поручению президента уже разрабатывается программа психологической поддержки, которая будет обязательно касаться каждого. Разработана эта программа с подачи одного из участников встречи с президентом [России Владимиром Путиным]. Ребята на встрече говорили о том, что было бы хорошо для тех, кто нуждается в психологической помощи, ее оказать. Я уверена, что это необходимо», — сообщила депутат.

Также Бессараб отметила, что подобная психологическая помощь уже оказывается детям.

«Мы помогаем деткам с Донбасса с 2014 года. Мы принимаем их на территории России в летние оздоровительные лагеря, здравницы и оказываем психологическую помощь», — заключила она.

Ранее первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова предложила 24 февраля организовать в российских школах мероприятия, посвященные спецоперации. С такой инициативой депутат обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову.

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