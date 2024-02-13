Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 13 февраля 2024Из жизни

Проститутка рассказала о приводящих к ней сыновей-девственников матерях

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Проститутка из США рассказала о клиентах-девственниках, которых приводят к ней их матери. Об этом сообщает New York Post.

33-летняя Элис Литтл работает в борделе в городе Парамп, штат Невада. По словам Литтл, к ней обращаются не только мужчины разных возрастов. Иногда за ее услуги платят их матери. «Они обращаются ко мне из чувства заботы и беспокойства, желая убедиться, что их сыновья не станут озлобленными и негативно настроенными по отношению к женщинам. Они обращаются ко мне, потому что их дети по каким-то причинам никогда не общались с женщинами», — объясняет она.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Литтл принимает подобные заказы и ходит на свидания с юношами и мужчинами, у многих из которых никогда не было не только секса, но и первого поцелуя. Она отметила, что перед встречами всегда старается убедиться, что «все происходит по обоюдному согласию».

Женщина утверждает, что помогает таким клиентам раскрепоститься и преодолеть страхи разного характера.
По ее словам, в результате они становятся более уверенными в себе и в будущем находят партнеров.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина пришла в бордель с мужем и потребовала вернуть деньги, потраченные им на проституток. Отмечается, что мужчина провел в заведении семь часов, на протяжении которых пользовался услугами двух секс-работниц.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией

      Госдеп США высказался о решении использовать замороженные активы России

      В МВФ оценили решение Запада о конфискации российских активов

      В Приморье рассказали о напавших на участника СВО подростках

      Маск назвал бессмысленным новое финансирование Украины

      В ВСУ рассказали о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления

      На Украине призвали Зеленского искать мирное урегулирование конфликта

      Психолог дала совет одиноким россиянам на 14 февраля

      Мужчина выбросил одну вещь жены и разрушил шестилетний брак

      Стало известно о повреждении ТЭС в украинском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше