Проститутка рассказала о приводящих к ней сыновей-девственников матерях

Проститутка из США рассказала о клиентах-девственниках, которых приводят к ней их матери. Об этом сообщает New York Post.

33-летняя Элис Литтл работает в борделе в городе Парамп, штат Невада. По словам Литтл, к ней обращаются не только мужчины разных возрастов. Иногда за ее услуги платят их матери. «Они обращаются ко мне из чувства заботы и беспокойства, желая убедиться, что их сыновья не станут озлобленными и негативно настроенными по отношению к женщинам. Они обращаются ко мне, потому что их дети по каким-то причинам никогда не общались с женщинами», — объясняет она.

Литтл принимает подобные заказы и ходит на свидания с юношами и мужчинами, у многих из которых никогда не было не только секса, но и первого поцелуя. Она отметила, что перед встречами всегда старается убедиться, что «все происходит по обоюдному согласию».

Женщина утверждает, что помогает таким клиентам раскрепоститься и преодолеть страхи разного характера.

По ее словам, в результате они становятся более уверенными в себе и в будущем находят партнеров.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина пришла в бордель с мужем и потребовала вернуть деньги, потраченные им на проституток. Отмечается, что мужчина провел в заведении семь часов, на протяжении которых пользовался услугами двух секс-работниц.

