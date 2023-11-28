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07:00, 28 ноября 2023Из жизни

Женщина потребовала от борделя вернуть потраченные ее мужем деньги

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

В Австралии женщина пришла в бордель с мужем и потребовала вернуть деньги, потраченные им на проституток. Об этом сообщает Gold Coast Bulletin.

Австралийка явилась в бордель Pentagon Grand в городе Голд-Кост и призвала сотрудников предоставить объяснения по поводу потраченных ее мужем денег. Отмечается, что мужчина провел в заведении семь часов, на протяжении которых пользовался услугами двух секс-работниц. За первый час в борделе посетитель заплатил наличными, так как не хотел, чтобы о его похождениях узнала жена. Позже он все же стал пользоваться банковской картой. В борделе он оставил в общей сложности шесть тысяч австралийских долларов (351 тысяча рублей).

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Узнавшая о потраченной крупной сумме австралийка заявила менеджеру заведения, Сюзанне Пфайфер, что ее муж находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и не помнит, что посещал бордель. Менеджер, в свою очередь, сказала, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, посетитель был трезвым и оплачивал услуги секс-работниц по собственной воле. Несмотря на это, австралийка посчитала цены на услуги слишком высокими и начала утверждать, что ее мужа обокрали.

По мнению менеджера, суть конфликта заключается лишь во взаимоотношениях между посетителем и его женой. Она отметила, что не знает, связана ли агрессия австралийки с визитом ее мужа в бордель или с его большими расходами. «Это не наша проблема. Мы ведем легальный бизнес, и это была законная услуга с законной оплатой. Он знал, что делал, просто потом попался», — говорит Пфайфер.

Ранее сообщалось, что жительница США решила отомстить неверному партнеру с помощью рецепта пиццы его матери. Она заявила, что таким образом смогла справиться с тяжелым эмоциональным состоянием.

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