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19:29, 8 ноября 2023Из жизни

Женщина отомстила неверному партнеру с помощью пиццы

Женщина из мести опубликовала секретный рецепт матери партнера-изменника в сети

Фото: Fatima Akram / Unsplash

Жительница США решила отомстить неверному партнеру с помощью рецепта пиццы его матери. Об этом сообщает New York Post.

40-летняя Джен Лей из города Рокфорд, штат Иллинойс, рассталась с бойфрендом после того, как увидела его переписку с другой женщиной. Позже изменник нашел новую партнершу. Однажды он обратился к Лей с просьбой передать ему секретный рецепт пиццы его матери. Женщина, которой уже нет в живых, поделилась рецептом с Лей, когда та еще находилась в отношениях с ее сыном.

Американка расстроилась, когда поняла, что теперь пиццу по рецепту матери мужчине будет готовить его новая партнерша. Бывший партнер попытался наладить отношения с Лей и загладить свою вину, но она была уверена, что он делает это только ради рецепта. «Мне снова стало очень больно. Я потеряла к нему доверие», — говорит она. Вместо того чтобы отдать рецепт мужчине, Лей из мести опубликовала его в сети.

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Некоторые пользователи поддержали женщину. «Если бы мать хотела, чтобы рецепт был у сына, она бы отдала его ему», — утверждает один человек. Несмотря на это, многие люди, увидевшие пост Лей, назвали ее поступок мелочным. Они заявили, что женщина поступила некрасиво по отношению к матери бывшего партнера.

В конце концов Лей согласилась передать рецепт мужчине, однако отметила, что не чувствует вину за его публикацию в сети. Она заявила, что таким образом смогла справиться с тяжелым эмоциональным состоянием.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона, Великобритания, нашла необычный способ отомстить партнеру-изменнику и опозорила его перед жителями города. Об измене мужчины узнали сотни человек.

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