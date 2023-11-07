Девушка нашла необычный способ отомстить бойфренду-изменнику

Британка рассказала об измене бойфренда всему городу с помощью диджитал-экрана

Жительница Лондона, Великобритания, нашла необычный способ отомстить партнеру-изменнику и опозорила его перед жителями города. Об этом сообщает Daily Star.

Британка по имени Сара состояла в отношениях с бойфрендом более семи лет. Однажды она увидела переписку мужчины с другой девушкой и узнала об измене. Она рассталась с партнером, но решила отомстить ему, рассказав жителям города о его предательстве.

Для этого Сара обратилась в компанию, которая занимается размещением рекламы на диджитал-экране, установленном на фургоне. Она написала небольшой текст, адресованный бывшему партнеру, который транслировался на билборде. Фургон передвигался и останавливался в разных частях города, благодаря чему об измене мужчины узнали сотни человек. «Моему парню-изменнику Дэниелу Пэтелю. Я видела сообщения. Семь с половиной лет впустую. Наслаждайся "работой", аморальный подонок. Сара», — гласила надпись на экране.

Фотографии и видео билборда быстро разошлись по сети. После этого многие пользователи попросили Сару более подробно рассказать об измене Дэниела.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отомстила бывшему партнеру с помощью секс-игрушки. По словам мужчины, она не в первый раз совершает подобные поступки.