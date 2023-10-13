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10:22, 13 октября 2023Из жизни

Россиянка отомстила бывшему возлюбленному с помощью дилдо

Жительница Екатеринбурга приклеила дилдо к авто экс-возлюбленного ради мести

Фото: MyArtSTD / Shutterstock / Fotodom

Жительница Екатеринбурга отомстила бывшему партнеру, приклеив дилдо к лобовому стеклу его автомобиля. Об этом сообщает портал E1.ru.

Машина предпринимателя Павла была припаркована на улице Советской. Женщина прикрепила к ней фаллоимитатор, обмотанный цепью, и оставила рядом записку. В ней она уличала Павла в измене и всячески оскорбляла его.

Предприниматель уже убрал секс-игрушку с лобового стекла машины. По его словам, бывшая возлюбленная не в первый раз совершает подобные поступки. Он утверждает, что женщина преследует его и следит за ним в социальных сетях.

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Павел добавил, что не собирается подавать заявление в полицию и портить жизнь бывшей партнерше. «Я не могу делать какие-то гадости, потому что в первую очередь себя уважаю. Я воспитанный человек и не могу себе позволить такие провокации», — говорит он.

Ранее сообщалось, что жительница США узнала об измене мужа и решила отомстить ему. Она задумала лишить его единственного источника дохода.

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    Алиса Удовик
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