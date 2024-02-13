Путин поручил разработать концепцию развития наставничества в России

Путин поручил разработать концепцию развития наставничества до 2030 года

Президент России Владимир Путин поставил правительству задачу разработать концепцию развития наставничества до 2030 года. Это следует из перечня поручений по итогам заседания Госсовета, опубликованного на сайте Кремля.

Президент также ожидает предложения о внесении изменений в трудовое законодательство для организации материального поощрения наставников. Помимо этого, Путин поручил решить вопрос привлечения наставников из числа сотрудников российских организаций к мероприятиям по профессиональной ориентации школьников.

В списке поручений также говорится о необходимости проведения конкурса «Наставник года» при участии некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Ранее Путин заявил, что наставничество в России не должно становиться принудительным и загоняться в бюрократические рамки. По его словам, нужно создавать условия, при которых люди сами стремились бы взять на себя эту роль.