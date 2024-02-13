В ВСУ рассказали о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления

Разведчик ВСУ рассказал о тяжело раненных в госпиталях запорожского направления

Украинский разведчик Дмитрий Руденко, попавший в плен российским войскам, рассказал, что в госпиталях на запорожском направлении находится большое число раненых, в том числе наемников. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), в медицинских учреждениях очень много «трехсотых». «Есть очень тяжкие ранения. В основном от минометов, осколочные ранения», — отметил он.

По словам Руденко, в госпиталях он часто встречал наемников-иностранцев. Из каких стран они были, он уточнить затруднился.

Ранее российский боец с позывным Бабка, получивший ранение под Артемовском, рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным. Когда российский десантник получил ранение, он решил доползти до блиндажа, где обнаружил раненого солдата ВСУ.