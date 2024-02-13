Раскрыт новый диагноз упавшей на улице звезды «Кадетства»

Актер Баринов получил перелом отростка позвоночника при падении на улице

Раскрыт новый диагноз российского актера и звезды сериала «Кадетство» Валерия Баринова, который попал в больницу после падения на улице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что врачи диагностировали артисту перелом правого отростка позвоночника, а также подтвердили ушиб грудной клетки. Ночь после произошедшего Баринов провел в Институте Склифосовского. Сейчас артист заявляет, что с ним все в порядке.

Об инциденте стало известно 13 февраля. Артист поскользнулся по пути в Московский театр юного зрителя. Несмотря на болезненные ощущения актер вышел на сцену учреждения и принял участие в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». По окончании постановки сотрудники театра вызвали Баринову скорую.

Уже в больнице актеру оказали первую помощь, а после обследования отправили домой восстанавливать здоровье.