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17:04, 13 февраля 2024Культура

Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

Актер Валерий Баринов получил травмы груди и спины в результате падения
Валерий Баринов

Валерий Баринов. Фото: Елена Лапина / Коммерсантъ

Российский актер и звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов получил серьезные травмы в результате падения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артист поскользнулся по пути в Московский театр юного зрителя (ТЮЗ). По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», несмотря на болезненные ощущения актер вышел на сцену учреждения и принял участие в спектакле «Леди Макбет нашего уезда». По окончании постановки сотрудники театра вызвали Баринову скорую.

Уже в больнице актеру диагностировали ушибы грудной клетки и спины, оказали первую помощь и отправили домой восстанавливать здоровье.

В фильмографии Валерия Баринова несколько сотен проектов, в числе которых — «Кадетство», «Ранетки», «Диверсант», «День выборов» и многие другие картины.

Ранее российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после неудачного падения, в результате которого он сломал ребра.

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      Анастасия Астахова
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