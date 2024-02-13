Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры в Москве составила 3,4 миллиона рублей

Стоимость самой дешевой квартиры в старой Москве на вторичном рынке, доступной для покупки в январе 2024 года, оценили в 3,4 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости DOLGOV PRO.

Речь идет об объекте, расположенном в районе Северное Тушино на северо-западе столицы. Площадь лота составляет 10,7 квадратных метра. Специалисты отметили, что, помимо этой квартиры, за 3,4 миллиона рублей можно купить студии метражом от 11 до 13,1 «квадрата» в Текстильщиках (Юго-Восточный административный округ), Новогирееве (Восточный административный округ) и Головинском районе (Северный административный округ). Данные лоты в основном расположены на первых этажах домов старого фонда. Большинство из них раньше были комнатами в многокомнатных объектах, которые собственники впоследствии переоборудовали в мини-студии с отдельным водопроводом и канализацией.

Что касается «первички», то самая дешевая квартира на этом рынке старой Москвы продается за 5,2 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект в Митино (Северо-Западный административный округ). Его площадь — 20 квадратных метров.

Днем ранее эксперт предсказал самым дешевым квартирам в новостройках Москвы скорое подорожание.