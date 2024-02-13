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20:10, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян начали обманывать с помощью Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус предупредили о мошенниках, использующих их имена

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) предупредили о мошенниках, начавших обманывать россиян с помощью их имени. Об этом они написали в своем Telegram-канале.

«В интернете мошенники становятся все более изощренными, они уже не только пытаются подделать наш Telegram-канал, но и придумывают рекламу от нашего имени разных лжеинвесторов, которые потом разводят доверчивых людей на деньги», — написали они о злоумышленниках.

К публикации пранкеры прикрепили скриншоты переписки, которую мошенник вел от лица Лексуса. В ней преступник утверждал, что перевел инвестору 1,3 миллиона рублей, чтобы увеличить эту сумму с помощью неназванных манипуляций на бирже. Позднее в фейковой переписке сообщалось, что эту сумму якобы удалось увеличить до 25 миллионов.

Вован и Лексус предупредили подписчиков, что никогда бы не стали рекламировать подобные предложения. «Будьте осторожны и помните, что никто никогда не увеличит ваши капиталы в Telegram-каналах», — предостерегли они россиян.

Ранее об обмане от его имени предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что злоумышленники используют его образ в видеороликах на YouTube.

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      Мария Большакова
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