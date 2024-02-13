Россиян предупредили об опасности воды из-под крана

Врач Беляева: воду из-под крана опасно пить из-за тяжелых металлов в составе

Вода из-под крана может содержать большое количество солей тяжелых металлов, поэтому пить ее не рекомендуется. Опасность жидкости оценила терапевт Мария Беляева, пишет Pravda.Ru.

По словам врача, постоянное употребление такой воды может нарушить работу почек и печени. «В ней, например, железа очень много содержится. Мы же не знаем, по каким трубам она течет. Может быть, и свинец где-то содержится. Если это постоянно пить, то в организме все накопится со временем, и будет для печени, для почек очень нехорошо», — рассказала Беляева.

Эксперт посоветовала фильтровать воду и регулярно менять фильтры. В крайнем случае стоит прибегать к кипячению. Врач также предупредила, что опасной может быть и вода из уличных автоматов — иногда ее могут подделывать под известные бренды, поэтому лучше наливать ее в проверенных местах. Самым безопасным источником жидкости Беляева назвала бутилированную воду.

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