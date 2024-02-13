Россиян призвали обставить квартиру растениями

Дизайнер Тычино назвала атрибуты жилья счастливых людей

Россиянам рекомендуется обставить квартиру растениями и цветами, поскольку они улучшают качество воздуха, повышают настроение и снижают уровень стресса. Этим и другими способами сделать жилье привлекательнее в разговоре с «МОС СМИ» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

Также эксперт призвала обставить квартиру фотографиями счастливых моментов в жизни, поставить на полки книги, а также окружить себя предметами искусства, вызывающими вдохновение и положительные эмоции.

Поднять настроение смогут ароматные свечи и диффузоры. Приятные ароматы помогут создать в доме атмосферу спокойствия и снять стресс после рабочего дня.

Кроме того, в квартире важен минималистичный дизайн и порядок. Отсутствие беспорядка и избытка вещей может способствовать чувству спокойствия и гармонии.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать лимон для эффективной очистки духовки. Рекомендуется нарезать лимон ломтиками и положить в форму для запекания, налить в эту емкость немного воды и отправить во включенный духовой шкаф. Затем следует протереть стенки духовки.