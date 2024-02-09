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12:58, 9 февраля 2024Среда обитания

Назван простой способ отмыть духовку до блеска

МОС СМИ: отмыть духовку до блеска удастся с помощью лимона

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Отмыть духовку до блеска без лишних усилий удастся с помощью лимона. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «МОС СМИ».

Специалисты порекомендовали нарезать лимон ломтиками и положить в форму для запекания, после чего налить в эту емкость немного воды и отправить во включенный духовой шкаф. Через несколько минут форму можно достать из духовки и, подождав до тех пор, пока стенки прибора не остынут, протереть поверхности губкой, смоченной водой. Эксперты заверили, что благодаря содержанию в цитрусе лимонной кислоты все загрязнения будут размягчены и растворены, так что очистить духовой шкаф до блеска удастся и без бытовой химии.

Ранее домохозяйкам рассказали об эффективности зубной пасты при избавлении кухонных полотенец от неприятного запаха.

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      Полина Кислицына
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