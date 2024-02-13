Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:50, 13 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали потребляющую больше всего электричества технику

Эксперты: на долю обогревателя приходится более 30 % энергопотребления

Фото: Achudh Krishna / Unsplash

Обогреватель, водонагреватель и кондиционер расходуют больше всего электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Так, на долю обогревателя приходится чуть больше 30 процентов от общего энергопотребления в доме за месяц, на долю водонагревателя — 14 процентов, кондиционера — 11 процентов.

Потребляют много энергии все приборы с нагревательным элементом, например утюг. Для экономии на счетах за электроэнергию россиянам рекомендуется использовать трехфазный счетчик и гладить или стирать после 23:00 и до 07:00.

Ранее россиянам посоветовали при получении счета за жилищно-коммунальные услуги с неверными начислениями обратиться в управляющую компанию (УК). Если же если в УК отказались объяснить произошедшее, следует обратиться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили редкие дроны ВСУ. Что известно об этих беспилотниках?

      В Москве произошел пожар на заводе МиГ

      В Сенате США заявили о готовности принять законопроект о помощи Украине

      Лавров заявил об отсутствии доверия к Швейцарии как к посреднику по Украине

      Российская авиакомпания объявила распродажу билетов ко Дню святого Валентина

      На Украине вышла из строя крупная ТЭС

      Украина выпустила по российским позициям три ракеты HIMARS

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      У российского чиновника отняли четыре квартиры

      Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» рассказал о жизни на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше