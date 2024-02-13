Россиянам назвали потребляющую больше всего электричества технику

Эксперты: на долю обогревателя приходится более 30 % энергопотребления

Обогреватель, водонагреватель и кондиционер расходуют больше всего электроэнергии, сообщает РИА Новости.

Так, на долю обогревателя приходится чуть больше 30 процентов от общего энергопотребления в доме за месяц, на долю водонагревателя — 14 процентов, кондиционера — 11 процентов.

Потребляют много энергии все приборы с нагревательным элементом, например утюг. Для экономии на счетах за электроэнергию россиянам рекомендуется использовать трехфазный счетчик и гладить или стирать после 23:00 и до 07:00.

Ранее россиянам посоветовали при получении счета за жилищно-коммунальные услуги с неверными начислениями обратиться в управляющую компанию (УК). Если же если в УК отказались объяснить произошедшее, следует обратиться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку.