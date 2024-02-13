Россиянам перечислили невыгодные для продажи квартиры

Эксперт Дымова: в 2024 году будет трудно продать большие квартиры

В 2024 году на фоне снижения спроса россиянам будет нелегко продать квартиры большой площади, жилье в старом фонде, а также квартиры без ремонта и с непривлекательным видом из окна. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Продажа больших квартир всегда вызывала проблемы, а при росте объема предложения и снижении доступности кредитов спрос на них может снизиться еще больше, считает директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

В ситуации с высокими ценами и дорогой ипотекой россияне будут выбирать для покупки менее просторные квартиры, дополнила руководитель департамента ремонтов и предпродажной подготовки компании «Этажи» Анастасия Голова.

Квартиры в старом фонде проигрывают современным жилым комплексам, построенным за последние 20-30 лет. В таком жилье устаревшая планировка с узкими коридорами и маленькими кухнями, а также нет комфортной придомовой территории. В домах зачастую изношенные коммуникации, а также тонкие стены с плохой шумоизоляцией, поясняет руководитель агентства недвижимости «Качанова и партнеры» Елена Качанова.

Исключение здесь составляют хрущевки, включенные в программу реновации. Они популярны, потому что собственник после сноса дома получит новое жилье в современном доме и чуть большей площади.

Непопулярны также квартиры без отделки и с некачественным ремонтом. Покупатели скорее приобретут квартиры, в которые заехать и сразу начать жить, не тратя деньги на ремонт, отметила говорит Юлия Дымова.

Также будет сложно продать квартиры после пожара или затопления, а также старые и неопрятные, или жилплощадь, где было много арендаторов или, наоборот, она долго пустовала и по какой-то причине пришла в негодность, считает руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» компании «Инком-Недвижимость» Наталия Борзенкова.

Непопулярными будут квартиры в больших жилых комплексах в Новой Москве со слаборазвитой инфраструктурой и без метро. Покупатели этих квартир приобретали их не для себя, а с целью перепродажи на вторичном рынке по большей цене, говорит Елена Качанова. Такие собственники пытались сохранить деньги, однако их расчеты на дальнейший рост цен не оправдались.

Не высок шанс продать жилье с плохой видовой характеристикой. Не всем покупателям придутся по вкусы виды на промышленные объекты, помойку или линию ЛЭП, добавила Борзенкова.

Ранее стало известно, что за 2023 год новостройки в Москве сильнее всего подорожали в Марьиной роще. Цена квадратного метра в новом фонде выросла в среднем на 67 процентов, достигнув 398,5 тысячи рублей.