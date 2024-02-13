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14:01, 13 февраля 2024Среда обитания

Названы районы Москвы с наиболее подорожавшими новостройками

bnMAP.pro: сильнее всего новостройки в Москве подорожали в Марьиной роще

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За год столичные новостройки сильнее всего подорожали в Марьиной роще. Данный район Москвы возглавил рейтинг, составленный аналитиками платформы bnMAP.pro, передает РБК.

Цена квадратного метра в новом фонде в Марьиной роще за 2023 год выросла в среднем на 67 процентов, достигнув 398,5 тысячи рублей. Увеличение стоимости местных квартир в этом сегменте недвижимости эксперты объясняют тем, что строительство объектов приближается к концу, а новые лоты в продаже появляются все реже.

Вслед за этим районом идут новостройки в Марьино — там ценник поднялся на 56 процентов, до 387 тысяч рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров район Сокольники — показатели увеличились на 52 процента, до 371 тысячи рублей. Стоимость первичного жилья также существенно выросла в Восточном Бирюлево и Южнопортовом районе столицы.

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В целом по Москве, «квадрат» в новом фонде подорожал на 18,5 процента. Нынешняя средняя стоимость составляет 339,7 тысячи рублей. За первый месяц 2024 года цены на «первичку» повысились в Ярославском районе. Квартиры в Марьиной роще также продолжают расти в цене, подсчитали специалисты платформы.

Ранее стали известны районы Москвы с наиболее подешевевшим жильем. За 2023 год сильнее всего упали в цене квартиры в Некрасовке. Кроме того, специалисты называют районы Нагатинский Затон и Сокол.

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      Виктория Клабукова
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