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11:18, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

«Одноклассники» назвали схему с выигрышем самой популярной у мошенников

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

«Одноклассники» (ОК) раскрыли ключевые результаты 2023 года в сфере защиты пользователей от нежелательного контента и интернет-угроз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты ОК выяснили, какие темы чаще всего пытались использовать злоумышленники, когда рассылали спам и другой нежелательный контент, нарушающий правила соцсети. Так, мошенники обращались к теме выигрыша в лотерее. Пользователям предлагали поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, потом просили заплатить «налог», затем — «сервисный сбор».

На втором месте по популярности среди интернет-мошенников оказались пожертвования якобы на спасение животных и помощь больным или пострадавшим людям, на третьем — онлайн-казино.

Также спамеры рассылали так называемые нигерийские письма (вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства), занимались СМС-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.

В 2023 году количество спама, который может увидеть пользователь, приблизилось к нулю. На конец декабря доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с такой активностью, упала ниже 0,5 процента от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет.

Также в рамках борьбы с мошенниками в 2023 году ОК зафиксировали и пресекли более девяти миллионов подозрительных входов в учетные записи.

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      Варвара Кошечкина
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