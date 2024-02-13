Россиянам рассказали о погоде в начале марта

Синоптик Позднякова предсказала среднюю температуру около нуля в марте

В начале марта аномалия температуры воздуха в столичном регионе будет положительной. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом окончательный прогноз погоды на начало весны станет известен лишь в конце февраля, уточнила синоптик. Однако уже известно, что мартовская погода будет комфортной. Температура в это время окажется в пределах плюс одного градуса.

Средний температурный показатель в столице в марте составляет порядка минус одного градуса. Исходя из этого можно рассчитывать, что средняя температура марта будет около нуля градусов. Речь при этом идет о средних температурных значениях. «Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе», — уточнила метеоролог.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за сильнейших смешанных осадков образовался максимальный за зиму гололед. Толще всего слой льда оказался на юге Подмосковья. В Серпухове размер льда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров.