Среда обитания
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11:33, 13 февраля 2024Среда обитания

Москва рекордно обледенела

В столице образовался самый сильный за зиму гололед

Фото: Чингаев Ярослав / АГН «Москва» 

Из-за сильных осадков в Москве и Подмосковье в понедельник, 12 февраля, образовался самый сильный гололед за всю зиму. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя обрушились на столицу и привели к образованию гололеда в результате сочетания отрицательной температуры воздуха и подстилающей поверхности. В понедельник Москва рекордно обледенела.

Самые большие гололедные отложения были отмечены на юге Подмосковья. Так, в Серпухове размер льда достигал восьми миллиметров, в Коломне — шести миллиметров. На западе Подмосковья, в Можайске и Волоколамске, размер гололеда достигал пяти миллиметров.

В Москве все станции отмечали гололед до четырех миллиметров. Во второй половине ночи прошел снег, который сделал обледеневшие дороги менее скользкими, добавила синоптик.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что ледяные дожди в столице прекратятся во вторник, 13 февраля.

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      Мария Черкасова
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