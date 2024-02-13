Россияне назвали лучшие города для пенсии

РБК: самым желанным городом россиян для жизни на пенсии стал Сочи

Самым желанным городом россиян для пенсии стал Сочи. Лучше места для жизни в старости граждане назвали в опросе экспертов СберНПФ и сервиса «Работа.ру», передает «РБК».

Исследование показало, что 34 процента россиян хотят переехать в другой город после выхода на пенсию. Еще 35 процентов не задумывались об этом, а 31 процент не готовы менять место жительства. При этом 48 процентов из желающих переехать собираются сделать это на собственные сбережения, 37 процентов — продать жилье в родном городе, шесть процентов — потратить пенсию или доход от инвестиций, а четыре процента — прибыль от бизнеса.

26 процентов респондентов выбрали в качестве желаемого города Сочи — в прошлом году этот результат также оказался самым популярным и с тех пор набрал еще три процента голосов. Второе место занял Краснодар с 19 процентами голосов, третье — Анапа с 18 процентами. За ними следуют Минеральные Воды (15 процентов) и Санкт-Петербург (14 процентов). Помимо них в первую десятку вошли Пятигорск и Ессентуки (по 13 процентов), Москва (12 процентов), Кисловодск (10 процентов) и Калининград (девять процентов).

При выборе города для пенсии 66 процентов опрошенных в первую очередь обращают внимание на климат, 50 процентов — на благоустроенность города, 46 процентов — на близость моря, 40 процентов — на темп жизни, а 39 процентов — на развитость инфраструктуры.

Ранее россияне назвали желаемую зарплату для переезда в другой город. Для этой цели большинству граждан достаточно было бы получать 129 тысячи рублей в месяц.