Россияне назвали желаемую зарплату для переезда в другой город

«Работа.ру»: россияне готовы переехать в Москву ради зарплаты в 129 тыс. рублей

Россияне назвали желаемый размер заработной платы для переезда в другой город. Результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», публикуют «Известия».

В исследовании приняли участие более 3600 пользователей сервиса старше 18 лет из всех округов страны. Опрошенные считают, что построить успешную высокооплачиваемую карьеру проще всего в мегаполисах. 72 процента назвали Москву лучшим городом для прибыльной карьеры. Россияне готовы переехать в столицу ради средней заработной платы в размере 129 200 рублей. Между тем 42 процента респондентов также отметили перспективы Санкт-Петербурга, там желаемый уровень зарплаты достигает 138 400 рублей. В тройку городов-лидеров вошла и Казань — ее указали 15 процентов опрошенных. В случае переезда в этот город жители страны хотят получать 117 700 рублей.

В то же время 13 процентов респондентов проголосовали за Екатеринбург, они хотят получать там около 116 400 рублей в месяц. 11 процентов участников исследования видят перспективы для строительства карьеры в Тюмени, им хочется зарплату в размере 108 800 рублей.

При выборе идеального города для карьеры россияне учитывают высокий уровень зарплат, указанный в вакансиях (57 процентов), наличие представительств и офисов крупных компаний (51 процент), большое количество крупных производств с высокой зарплатой и бизнес-потенциал города (45 процентов). Кроме того, опрошенные смотрят на уровень жизни населения (41 процент), численность проектов и возможностей дополнительного заработка (38 процентов), динамичный ритм жизни (32 процента) и количество торговых предприятий, с которыми можно начать продуктивную работу (22 процента).

Ранее результаты исследования показали, что построить успешную карьеру в России легче всего в мегаполисах. Подавляющее большинство респондентов отдали свое предпочтение в плане карьерных перспектив Москве, Санкт-Петербургу, а тройку лидеров замкнул Екатеринбург. В топ-5 населенных пунктов также вошли Казань и Новосибирск с показателями в 12 и 11 процентов соответственно.

Также в середине июля аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» представили результаты опроса, согласно которым лучшими городами для работы в стране стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи — туда выразили готовность переехать 39, 30 и 27 процентов респондентов соответственно.