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07:02, 9 октября 2023Экономика

Названы лучшие для построения карьеры российские города

«Работа.ру»: в Москве и Санкт-Петербурге легче всего построить успешную карьеру

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Построить успешную карьеру в России легче всего в мегаполисах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Опрос проводился в сентябре 2023 года во всех российских регионах среди более 3,5 тысячи граждан в возрасте старше 18 лет. По его итогам выяснилось, что подавляющее большинство респондентов отдали свое предпочтение в плане карьерных перспектив Москве. Столицу России сочли идеальным местом для профессионального развития в общей сложности 70 процентов опрошенных. Еще 43 процента отдали голоса Санкт-Петербургу, а тройку лидеров замкнул Екатеринбург с показателем в 14 процентов.

В топ-5 населенных пунктов также вошли Казань и Новосибирск с показателями в 12 и 11 процентов соответственно. Среди других российских городов, в которых, по мнению граждан, легко построить успешную карьеру, оказались Владивосток и Нижний Новгород (по восемь процентов), Тюмень и Краснодар (по семь процентов), а также Сочи (шесть процентов).

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При выборе идеального города для построения карьеры россияне руководствовались рядом факторов. В число основных критериев у граждан вошли наличие большого количества производств и крупного бизнеса (такой ответ дали 69 процентов), представительств федеральных компаний (48 процентов) и присутствие международных корпораций (46 процентов).

В середине июля аналитики сервисов «Работа.ру» и «Подработка» представили результаты опроса, согласно которым лучшими городами для работы в стране стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи — туда выразили готовность переехать 39, 30 и 27 процентов респондентов соответственно. В первую пятерку также вошли Краснодар (20 процентов) и Казань (17 процентов). По итогам проведенного исследования эксперты заявили, что с 2022 года четверка лучших российских городов для работы не изменилась.

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    Анатолий Акулов
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