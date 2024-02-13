Россияне отвернулись от квартир

Строительство домов у россиян оказалось в 2,5 раза популярнее покупки квартиры

Строительство дома оказалось в 2,5 раза популярнее среди россиян, чем покупка городской квартиры. О том, что граждане фактически отвернулись от них, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании «Роквул» по результатам соответствующего опроса.

Одной из основных причин того, почему спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) вырос, директор по продажам Максим Тарасов назвал подорожание квартир в 2,5-3 раза за последние пять лет, что привело к тому, что покупка трех- и четырехкомнатного жилья для многих стала недоступна даже в кредит. В результате потребность в том, чтобы разместить семью на просторной территории, привела к тому, что россияне стали чаще делать выбор в пользу собственных домов, которые доступны в ипотеку и обходятся дешевле. «Показательно, что сейчас на рынке ИЖС преобладает спрос на так называемые дома квартирного типа — одноэтажные, площадью 100–120 квадратных метров», — отметил эксперт.

Другим фактором, повлиявшим на выбор граждан в пользу ИЖС, стало уплотнение застройки, доставляющее дискомфорт собственникам квартир. Так, четверть опрошенных компанией «Роквул» заявили, что хотели бы переехать в собственный дом из-за постоянного шума соседей. Помимо этого, на качество жизни горожан негативно влияют тесные дворы, нехватка парковочных мест, перебои в работе общественного транспорта и слаборазвитая социальная инфраструктура.

«Уже два года подряд на долю ИЖС приходится примерно 60 процентов всего возводимого в стране жилья. Если традиционный для России "квартирный вопрос" и будет когда-то решен, то скорее всего именно за счет растущего сектора частной застройки. Во

всяком случае, именно на это направлена сегодня государственная жилищная политика», — убежден Тарасов.

Так, в 2024 году некоторые банки начали сворачивать свои программы льготного кредитования для покупателей квартир, однако при этом не изменили условия для заемщиков, желающих построить дом. Эксперт заключил, что спрос россиян на ИЖС вырастет еще сильнее после внедрения механизма применения эскроу-счетов при индивидуальном строительстве.

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