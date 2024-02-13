Стоимость ремонта квартир в России оценили

Минимальную стоимость ремонта жилья в РФ оценили в 3 тыс руб за квадратный метр

Минимальная цена ремонта в России в 2024 году стартует от трех тысяч рублей за квадратный метр общей площади. Стоимость переделки жилья в стране оценил основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с aif.ru.

Эксперт предупредил, что если собственник намерен сделать ремонт уровня бизнес-класса, сумма вырастет до 12 тысяч рублей за «квадрат». «Этот ценник включает в себя косметический ремонт, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков. Сэкономить можно, например, на покупке материалов: если брать их со скидками на распродажах, можно скостить до 20 процентов сметы. Такую же скидку обычно дают ремонтные бригады, которые закупают все необходимое оптом», — рассказал Васильев.

Специалист отметил, что разработка дизайн-проекта нового облика квартиры или дома обойдется в 15-20 процентов от цены за ремонт, однако в случае с типовой квартирой от этих затрат можно будет отказаться и найти подходящее готовое решение. Для дополнительной экономии на ремонте он предложил использовать более дешевые, но качественные аналоги материалов, а также не ставить амбициозные цели по завершению ремонта за месяц — в этом случае существует большой риск переплатить в полтора раза за счет невозможности прицениться к различным предложениям и выгадать на покупках по акциям. «Запас по времени и по деньгам необходим: предусмотреть все изначально невозможно, наверняка потребуется проводить дополнительные работы», — убежден Васильев.

Эксперт также предложил сократить траты на ремонт за счет самостоятельного выполнения части работ, особенно по демонтажу того, от чего предстоит избавиться. При этом он призвал обращаться к грамотным и надежным специалистам для наиболее ответственных и сложных работ.

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