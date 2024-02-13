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09:09, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российский студент отправил лекарства в ИГИЛ и был арестован

В Алтайском крае суд арестовал студента, который отправил лекарства в ИГИЛ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд арестовал студента местного вуза, который отправил лекарства запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на финансирование терроризма. Ему предъявлено обвинение.

По информации агентства, студент связался с представителями ИГИЛ через интернет. В конце 2023 года он купил партию медицинских препаратов, необходимых в реальных боевых условиях, и отправил ее по адресу, который ему назвал куратор. Во время общения он также заявил, что хотел бы выехать в Сирию и вступить в ряды группировки.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил россиянина Мурата Кадырова к 11 годам колонии строгого режима за содействие ИГИЛ.

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