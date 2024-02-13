Россиянина арестовали за публичное оправдание и пропаганду терроризма

В Удмуртии суд на два месяца арестовал мужчину за посты с призывами к терроризму

Первомайский районный суд города Ижевска арестовал на два месяца — до 8 апреля — 21-летнего жителя Санкт-Петербурга по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет по статье 205 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»).

По данным следствия, обвиняемый публиковал посты в интернете, в которых высказывал приверженность националистическим взглядам и оправдывал действия запрещенных на территории России террористических организаций, а также выражал нетерпимость к представителям народов Средней Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы заключенного Никиту Яковлева, распространявшего идеологию терроризма на территории колонии.