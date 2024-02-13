Россиянка на автомобиле протаранила пекарню

Жительница Уфы на автомобиле протаранила окно пекарни

Жительница Уфы на автомобиле марки Hyundai протаранила пекарню. О происшествии в российском городе стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Здание, в котором находится магазин хлебобулочных изделий, располагается в районе Затон. На появившихся в сети кадрах можно увидеть, что машина пробила окно в стене и на треть оказалась внутри магазина.

Причины произошедшего неизвестны. Уточняется, что водительница автомобиля не пострадала.

Ранее первоклассник из Барнаула угнал машину и стал инициатором массового ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Оперативникам удалось выяснить, что ребенок подошел к открытой машине в одном из дворов города. Он проехал на ней несколько метров, протаранил стоящую впереди легковушку, а затем учинил аварию с участием трех автомобилей.