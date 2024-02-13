Российский первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП

В Барнауле первоклассник угнал машину, устроил массовое ДТП и скрылся

В Барнауле первоклассник угнал машину, устроил массовое ДТП и скрылся. Об этом сообщила во вторник, 13 февраля, полиция Алтайского края, передает РИА Новости.

Оперативники выяснили, что юный россиянин подошел к открытому авто в одном из дворов на улице Сухова. Ребенок проехал несколько метров, протаранил стоящую впереди легковушку и совершил ДТП с участием трех машин.

При этом одному из водителей понадобилась помощь, разъяснили полицейские. Осознав, к чему привела подобная шалость, мальчик сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов смогли его найти после распространения видео с места происшествия в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске четверо подростков пострадали в ДТП с самосвалом.

В результате инцидента травмы получили 15-летний водитель российского ВАЗ и трое его несовершеннолетних друзей.